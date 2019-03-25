Flash!!!
1 saat önce
Merkez Bankası : Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.
DHA
EKONOMİ - Merkez Bankası
: Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:40 Kaynak: DHA
Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
Güzel Oyuncu Ceyda Düvenci, Hastaneye Kaldırıldı!
Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti