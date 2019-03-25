Flash!!!
1 saat önce
Merkez Bankası: İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 düzeyine çıktı.
DHA EKONOMİ - Merkez Bankası: İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 düzeyine çıktı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:03 Kaynak: DHA
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Son Durum
Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi
Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı