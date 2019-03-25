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1 saat önce

Merkez Bankası: İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 düzeyine çıktı.

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DHA EKONOMİ - Merkez Bankası: İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 düzeyine çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:03 Kaynak: DHA

Ekonomi, DHA, Merkez Bankası, Ekonomi
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