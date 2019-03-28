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1 saat önce
DHA: "Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi, Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi.
DHA: "Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi, Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
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