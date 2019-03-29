Flash

Flash!!!DHA: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Flash!!!



DHA: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yusuf Yazıcı'nın Arabası Sosyal Medyada Olay Oldu

Türkiye'nin Konuştuğu 5 Yaşındaki Muhtar Adayından Yeni Vaat!

Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor