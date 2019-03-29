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2 saat önce

Flash!!!DHA: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

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DHA: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:27 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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