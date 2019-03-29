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2 saat önce
Flash!!!DHA: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.
Flash!!!
DHA: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:27 Kaynak: DHA
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