Son Dakika Haberleri: Flash!

Flash!

9 dakika önce

DHA: Binali Yıldırım: İki adayın aldığı oyların birbirine bu kadar yakın olması beklenen bir şey değildi.

Flash!, System.String[]
DHA: Binali Yıldırım: İki adayın aldığı oyların birbirine bu kadar yakın olması beklenen bir şey değildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:30 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde! Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:39:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flash!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]