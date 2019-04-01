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DHA: Binali Yıldırım: İki adayın aldığı oyların birbirine bu kadar yakın olması beklenen bir şey değildi.
DHA: Binali Yıldırım: İki adayın aldığı oyların birbirine bu kadar yakın olması beklenen bir şey değildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:30 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun'dan İstanbul Açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme
YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi