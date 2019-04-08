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DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'nin YSK'ya başvurusu) Neredeyse bütünü usulsüz. Örgütlü bazı eylemler yapıldığını tespit ettik.
DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'nin YSK'ya başvurusu) Neredeyse bütünü usulsüz. Örgütlü bazı eylemler yapıldığını tespit ettik.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:17 Kaynak: DHA
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