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1 saat önce

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'nin YSK'ya başvurusu) Neredeyse bütünü usulsüz. Örgütlü bazı eylemler yapıldığını tespit ettik.

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DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AK Parti'nin YSK'ya başvurusu) Neredeyse bütünü usulsüz. Örgütlü bazı eylemler yapıldığını tespit ettik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:17 Kaynak: DHA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Güncel
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