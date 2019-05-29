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1 saat önce

Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:38 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Güncel
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