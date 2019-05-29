Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!