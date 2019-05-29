flash
1 saat önce
Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:38 Kaynak: DHA
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.
Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti