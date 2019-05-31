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Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03 Kaynak: DHA
DHA EKONOMİ - Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi
Nisan'da dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
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