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1 saat önce

Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.

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DHA EKONOMİ - Dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03 Kaynak: DHA
Ekonomi, DHA, Ekonomi
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