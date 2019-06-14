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Cari işlemler açığı, Nisan'da 1 milyar 334 milyon dolara düştü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
DHA EKONOMİ - Cari işlemler açığı, Nisan'da 1 milyar 334 milyon dolara düştü. On iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar.
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