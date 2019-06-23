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57 dakika önce

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.
 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:13 Kaynak: DHA
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Güncel
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