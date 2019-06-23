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55 dakika önce

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

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DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.
 


Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:14 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Güncel
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