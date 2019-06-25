Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel Haber

flash

1 saat önce

Flash!DHA: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

flash, System.String[]

Flash!

DHA: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi.


 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:43 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 88 yerinden bıçaklayan caninin savunması pes dedirtti! Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim Mahkeme, üniversiteli Berat'ı hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye 18 bin TL para cezası verdi FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:25:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]