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Flash!DHA: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:43 Kaynak: DHA
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DHA: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi.
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