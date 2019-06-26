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DHA: İstanbul Valiliği: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
DHA: İstanbul Valiliği: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir.
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