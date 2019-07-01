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1 saat önce

flashDHA: Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar: "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklara beraat etti.

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DHA:   Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar: "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklara beraat etti


 


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:21 Kaynak: DHA
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