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1 saat önce
flashDHA: Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar: "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklara beraat etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:21 Kaynak: DHA
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DHA: Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar: "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklara beraat etti
Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat etti
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Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?