DHA : Yargıtay 'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar: "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklara beraat etti

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Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat etti

Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?