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1 saat önce

DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi.

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DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi. Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacak.
 


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:18 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, DHA, Güncel
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