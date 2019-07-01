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DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:18 Kaynak: DHA
DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi. Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacak.
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