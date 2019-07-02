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DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
DHA: İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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