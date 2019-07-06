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1 saat önce

DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

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DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi
 


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:20 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, DHA, Güncel
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