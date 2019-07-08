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1 saat önce

DHA: Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.

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DHA:   Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
 


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Pendik, Polis, DHA, Güncel
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