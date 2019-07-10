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İstanbul Merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:19 Kaynak: DHA
İstanbul Merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 28 asker hakkında gözaltı kararı alındı.
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