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1 saat önce

Gezi parkı olaylarına ilişkin davada Osman Kavala'nın tutukluluk halinin oy çokluğuyla devamına karar verildi.

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Gezi parkı olaylarına ilişkin davada Osman Kavala'nın tutukluluk halinin oy çokluğuyla devamına karar verildi.


Osman Kavala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:30 Kaynak: DHA
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