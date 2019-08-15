Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel Haber

flash

53 dakika önce

Flash Süper Kupa final maçında sahaya giren Ali A.Y. ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

flash, System.String[]


Flash

Süper Kupa final maçında sahaya giren Ali A.Y. ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Süper Kupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vodafone Park'taki tarihi maç İngiliz basınında: Farklı stat, aynı hikaye
Sahaya giren YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, adliyeye sevk edildi Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:59:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]