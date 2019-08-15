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53 dakika önce
Flash Süper Kupa final maçında sahaya giren Ali A.Y. ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:05 Kaynak: DHA
Flash
Süper Kupa final maçında sahaya giren Ali A.Y. ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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