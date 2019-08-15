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1 saat önce

Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı.

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Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı  "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı.


Süper Kupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:50 Kaynak: DHA
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