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18 dakika önce

Flash!!Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi.

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Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.


Sancaktepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:00 Kaynak: DHA
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