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Flash!!Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:00 Kaynak: DHA
Flash!!
Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
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