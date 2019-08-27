Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte gözaltına alındığı açıklandı.