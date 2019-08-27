Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel Haber

flash

1 saat önce

Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte gözaltına alındığı açıklandı.

flash, System.String[]

Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan'ın Üsküdar'da bulunan gaybubet evinde 22 Ağustos'ta eşiyle birlikte gözaltına alındığı açıklandı.


Mehmet Demircan, Türkiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



flaş
Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]