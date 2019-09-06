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2 saat önce

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,  toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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