flash!
2 saat önce
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı.
Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama! Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı