flash
33 dakika önce
İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeyte sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:37 Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeyte sevk edildi
Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor