Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel Haber

flash

33 dakika önce

İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeyte sevk edildi.

flash, System.String[]

İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeyte sevk edildi


İstiklal Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş
İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]