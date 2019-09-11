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Arda Turan-Berkay Şahin davası: Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
Arda Turan- Berkay Şahin davası: Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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