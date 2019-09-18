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"Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
"Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
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