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35 dakika önce

Flash!Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.

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Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  gerekçeleriyle tutuklandı.


Kurtköy, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
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