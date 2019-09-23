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Flash!Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
Flash!
Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A. "Orman yakmak" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.
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