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İstanbul Valiliği: Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarınaşu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:41 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği: Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına
şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.
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