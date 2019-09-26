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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı. 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralı kırıklar nedeniyle hastanede.


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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:14 Kaynak: DHA
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