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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:14 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bahçelievler'de 2 bina tahliye edildi, Avcılar'da bir minare yıkıldı. 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralı kırıklar nedeniyle hastanede.
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