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1 saat önce

Flash!!İstanbul Valiliği: Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir.

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Flash!!

İstanbul Valiliği: Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
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