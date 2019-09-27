flash
1 saat önce
Flash!!İstanbul Valiliği: Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
Flash!!
İstanbul Valiliği: Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama: Hasar ihbarı yapılmadı İstanbul'daki deprem sonrası; İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473 Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak