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1 saat önce
İstanbul Valiliği: Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bugün (1 gün süreyle) eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:13 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği: Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bugün (1 gün süreyle) eğitim-öğretime ara verilmiştir. 14 okul haricindeki 7046 okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
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