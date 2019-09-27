İstanbul Valiliği: Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bugün (1 gün süreyle) eğitim-öğretime ara verilmiştir. 14 okul haricindeki 7046 okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.