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flash İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi yapıldığı gerekçesiyle 10'u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı sonuşturmada "takipsizlik" kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:43 Kaynak: DHA
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi yapıldığı gerekçesiyle 10'u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı sonuşturmada "takipsizlik" kararı verildi.
Selim Kotil'in konuşması deprem sonrası izlenme rekoru kırıyor 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem