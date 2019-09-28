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1 saat önce

flash!İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

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İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.


İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
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