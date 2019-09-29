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1 saat önce

Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Siirt Baykan kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.


Baykan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:49 Kaynak: DHA
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