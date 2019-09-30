Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel Haber

flash

1 saat önce

Flash!!İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

flash, System.String[]

Flash!!

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili  soruşturma tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca  "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve  "Nitelikli yağma teşebbüs"  suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.


İstiklal Caddesi, Halit Ayar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi
AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]