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1 saat önce

İstanbul 26. Ceza Mahkemesi, Ahmet ve Mehmet Altan'ında yargılandığı FETÖ medya yapılanması davasında Yargıtay'in bozma kararına uyulmasına karar verdi.

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İstanbul 26. Ceza Mahkemesi, Ahmet ve Mehmet Altan'ında yargılandığı FETÖ medya yapılanması davasında Yargıtay'in bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, Ahmet Altan ile birlikte 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.


Mehmet Altan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:50 Kaynak: DHA
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