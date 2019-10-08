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İstanbul 26. Ceza Mahkemesi, Ahmet ve Mehmet Altan'ında yargılandığı FETÖ medya yapılanması davasında Yargıtay'in bozma kararına uyulmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:50 Kaynak: DHA
İstanbul 26. Ceza Mahkemesi, Ahmet ve Mehmet Altan'ında yargılandığı FETÖ medya yapılanması davasında Yargıtay'in bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, Ahmet Altan ile birlikte 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.
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