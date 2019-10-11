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46 dakika önce

Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız. Güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz bölgeyi güneye doğru terk edecekler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız. Güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz bölgeyi güneye doğru terk edecekler.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:37 Kaynak: DHA
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