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45 dakika önce
Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız. Güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz bölgeyi güneye doğru terk edecekler.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:37 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız. Güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz bölgeyi güneye doğru terk edecekler.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı