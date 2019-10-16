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İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Haksız rekabet oluştuğuna karar veren mahkeme, Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesi karar verdi.
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