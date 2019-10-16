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1 saat önce

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.

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İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı. Haksız rekabet oluştuğuna karar veren mahkeme, Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesi karar verdi.


Birleşik Taksiciler Derneği, Uber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
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