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Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:24 Kaynak: DHA
Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduguna karar verdi.
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