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2 saat önce

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı.

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Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduguna karar verdi.


Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:24 Kaynak: DHA
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