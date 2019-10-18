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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mektup cevabı) Bunu unutmamız mümkün değil. Vakti geldiğinde gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:03 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mektup cevabı) Bunu unutmamız mümkün değil. Vakti geldiğinde gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyorum.
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