flash!
6 saat önce
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır
Dayak görüntüleri aldı başını yürüyor, ancak İmamoğlu hala sessiz İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!