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Flash!FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:53 Kaynak: DHA
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Nazlı Ilıcak "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.
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