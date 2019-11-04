Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel flash

flash

6 saat önce

Flash!FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı.

flash, System.String[]

Flash!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Nazlı Ilıcak "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nazlı Çelik kızıyla fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 02:40:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]