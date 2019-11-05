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7 saat önce

FlashDHA-İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirimiştir.

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DHA- İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirimiştir.


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:32 Kaynak: DHA
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